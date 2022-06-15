Kars'ta silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 2 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan tutuklandı.
Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ruhsatsız 8 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 38 fişek, 2 şarjör, çelik yelek, silah yapımı ve tamirinde kullanılan çeşitli aletler ile parçalar ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz