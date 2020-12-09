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Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KARS HABERLERİ  | 09.12.2020 21:28 | Son Güncelleme

Operasyonda, 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeklerinin de desteğiyle evlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, muşta, silahlara ait 186 mühimmat ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan ruhsatsız tabancalara ve av tüfeklerine el konulurken gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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