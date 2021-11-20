YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

20.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi de soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Dere kenarından geçen Doğu Ekspresi Treni ile donan dere ve kırağı tutan bitkilerin bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Kars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındıKars'ta sulama kanalından demir kapak çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:53
Öğle
11:58
İkindi
14:31
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Kars Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Nida Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.