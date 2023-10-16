Kars’ta su kesintisi yapılacak

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılacak olan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle 18-23 Ekim 2023 tarihleri arasında şehir genelinde planlı su kesintisi yaşanacak olup bu süreçte içme suyu ishale hattına belirli periyotlarla su verilecektir” denildi.

Öte yandan İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirli peryodlarla su verileceği kaydedildi.

