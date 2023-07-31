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Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

31.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 3 kardeşin bulunduğu taksiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Subatan Mahallesi'nde dün 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören N.A.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kentte dün taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu Ö.B hayatını kaybetmiş, kardeşleri N.A.B ve F.B ile sürücü E.Y yaralanmıştı.

Olayın faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kars silah taksi saldırı

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