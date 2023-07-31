Kars'ta taksiye yönelik silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Subatan Mahallesi'nde dün 3 kardeşin içerisinde bulunduğu taksiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi gören N.A.B, yaşam mücadelesini kaybetti.
Böylece silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kentte dün taksideki yolcuların silahlı saldırıya uğraması sonucu Ö.B hayatını kaybetmiş, kardeşleri N.A.B ve F.B ile sürücü E.Y yaralanmıştı.
Olayın faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.