Kars'ta tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Sarıgün köyünde, 25 Haziran'da, aralarında husumet bulunan Sedat Çelik'i aralarında çıkan tartışmada önce bıçakla yaralayıp daha sonra silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Erdinç B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Selim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Erdinç B, ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğinde çıkartılan Erdinç B, "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.