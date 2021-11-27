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Kars'ta terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

27.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta terör örgütü operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında HDP'nin eski il başkanı Ayhan Gezici ile partinin il yönetimindeki Osman A. ile Onur M. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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