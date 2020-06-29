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Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

KARS HABERLERİ  | 29.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Merkez nüfusu 85 bini bulan Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206 oldu.Kapalı otoparkın bulunmadığı kentte cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen araçların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor.

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Merkez nüfusu 85 bini bulan Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206 oldu.
Kapalı otoparkın bulunmadığı kentte cadde ve sokaklara gelişi güzel park edilen araçların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’in verilerine göre; Nisan ayında 45 bin 129 olan araç sayısına, Mayıs ayında 77 araç daha eklenerek 45 bin 206’yı buldu.
TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 31 bin 449, Iğdır 28 bin 186 ve Ardahan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 19 bin 154 oldu.

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