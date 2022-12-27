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Kars'ta üniversiteliler "Uzay Çadırı" ile köy çocuklarına astronomiyi anlatacak

27.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri "Uzay Çadırı" projesi ile köylerdeki ilkokul çocuklarına astronomiyi anlatacak.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi öğrencileri, Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül koordinesinde "ekonomi ve girişimcilik" dersinde öğrendiklerini, sosyal hayatlarında pratiğe dökmek için küçük çapta bazı ticari faaliyetlerde bulundu.

Öğrenciler, elde ettikleri gelirle içinde astronomi ile ilgili materyallerin yer aldığı "Uzay Çadırı" oluşturdu.

Proje kapsamında yakın zamanda köy okullarını ziyaret etmeye başlayacak gençler, ilkokul müfredatındaki konuları çadırda çocuklara anlatacak.

Doç. Dr. Bülbül, AA muhabirine, dersin uygulama boyutu olmadığı sürece iyi bir öğrenmenin gerçekleşmediğini söyledi.

Uzay Çadırı projesi hakkında bilgi veren Bülbül, "Eğitimcinin elinde para olursa, bunu mutlaka eğitim için harcar. Öğrencilerin çok güzel bir fikir aklına geldi. Çadırı tasarladılar, terziye gidip diktirdiler, afişler, yazılar ve videolar hazırladılar. İlkokul 3 ve 4. sınıf müfredatında olan konuları derledik, toparladık ve video haline getirdik. Çadırın içine giren öğrenciler, o videoları izleyerek tüm öğretim programını gözden geçirmiş olacak." dedi.

Öğrencilerden Sara Yıldız da ekonomi ve girişimcilik dersinde öğrendiklerini pratiğe döküp para kazandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla su sattık, bazen tombalayı kiraya verdik. Bulduğumuz her fikri devreye sokarak para kazandık. Sonunda da gerekli olan malzemeleri alarak uzay çadırımızı kurduk. Bunun için çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Köy okullarına gidip öğrencilere çadırda uzay hakkında bilgiler vereceğiz." diye konuştu.

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