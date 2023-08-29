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Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

29.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. (22), A.H.H. (27), B.A. (23), B.K. (30), C.Ş. (38), F.A. (21), H.G. (19), H.S.B. (42), İ.İ. (49), K.C.(20), K.K. (21), S.A. (23) ve Y.Y. (29) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 616,90 gram metamfetamin, 29,62 gram esrar, 7 sentetik hap, 5 kök kenevir, 4,90 gram bonzai, 0,26 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 1 rulo halinde alüminyum folyo, 14 cam aparat, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 65 mermi ve 21 av tüfeği fişeği ile 1 "suikast silahı" ele geçirildi.

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Sokak satıcısı Kars uyuşturucu

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