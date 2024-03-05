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Kars’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İHA İHA
05.03.2024 13:56
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Kars’ta yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Kars’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü koordinesinde, yaban hayvanları için kent kırsalında yemleme çalışması yaptı.

DKMP Kars Şube Müdürü Resül Gök’ünde eşlik ettiği yem bırakma çalışmasında yaban hayatında kış şartlarında yem bulmakta, besin bulmakta zorluk çeken, yaban hayvanlarının olumsuz şartlarda tabiatta tutmalarını sağlanıyor.

Öte yandan doğaya kanatlı yaban hayvanları için buğday, etçil hayvanlar için et bırakıldı. DKMP Kars Şube Müdürlüğünce bu tür etkinlikler sık sık yapılarak yaban hayvanlarının kolay yem bulmaları imkan sağlanacak.

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