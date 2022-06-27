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Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

27.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolun karşısına geçmeye çalışan sürüdeki 6 koyun telef oldu

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Kars'ın Digor ilçesinde su taşkını yüzünden 3 evi su bastı, 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle oluşan su taşkınında ilçenin Kocaköy köyünde 3 evi su bastı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri, suyu tahliye etti.

Sağanak sonrası ilçenin Celal köyünde de dereler taştı.

Söz konusu köyde bir dereden taşan suyun dolduğu yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünden 15 koyun suya kapıldı. Bu koyunlardan 9'u köylülerce kurtarıldı, 6'sı telef oldu.

İl merkezinde de sabah saatlerinde de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Faikbey ve Cumhuriyet caddelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler su birikintileri yüzünden yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

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