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Kars'ta yıldırım isabet eden 4 büyükbaş hayvan telef oldu

27.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yıldırım isabet eden 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars'ın Digor ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Saklıca köyünde Hasan Gönen'e ait hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü.

Gönen, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 4 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.

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