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Kars'ta yüksek rakımda yetişen şifa kaynağı "dağ çileği" toplanmaya başlandı

04.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yüksek rakımda yetişen şifa kaynağı "dağ çileği" toplanmaya başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 700 rakımlı ormanlık arazide yetişen şifa kaynağı dağ çileği, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı.

Sabah saatlerinde evden ayrılarak zorlu bir yolculuğun ardından dağlara çıkan vatandaşlar, ilçenin Sulu Dere, Cıbıltepe, Handere bölgelerindeki ormanlık alanlarında dağ çileği topluyor.

Her yıl ağustos ayı sonunda toplanan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çilekleri, yöre halkının kışlık reçel ve marmelat ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Tatil için ilçeye gelen yerli turistler de vatandaşlara eşlik ederek dağ çileği topluyor.

Mersin'den tatil için ilçeye gelen Hadise Gündoğdu, AA muhabirine, Sarıkamış'a özgü çileklerin çok güzel olduğunu söyledi.

İlçenin doğasına hayran kaldığını ifade eden Gündoğdu, "Çilekleri toplayıp reçel yapacağız ayrıca sade olarak da yeniliyor. Yaş pastalara koyuyoruz. Çok beğeniyorum, çok severek yiyoruz. Herkese Sarıkamış’a gelmelerini tavsiye ederiz. Sarıkamış’ın ormanı, havası, çileği, doğası ve halkı güzel." dedi.

Tekirdağ'dan gelen Suna Şimşek ise sarıçam ormanlarında yetişen dağ çileğinin birçok faydasının olduğunu belirterek, "Sarıkamış'a özgü dağ çileğini toplamaya geldik. Çok güzel, harika bir çilek ve buna frambuazda diyorlar. Reçel olarak da değerlendirilebiliyor. Herkesin bu dağ çileğini tatması lazım." diye konuştu.

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