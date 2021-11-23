Kars'taki "bakkal" cinayeti soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesinde bıçakla öldürüldükten sonra iş yeri ateşe verilen 81 yaşındaki bakkal Hayrettin Aymergen cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçeye bağlı Koyunyurdu köyünde Aymergen'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.K, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Koyunyurdu köyünde bakkal işleten Hayrettin Aymergen'in iş yerinde 12 Ağustos'ta yangın çıkmıştı. Ekiplerce söndürülen yangın sonrası Aymergen'in cesedi bulunmuştu.

Cesedinde bıçak izleri tespit edilen Aymergen'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatılmış ve 18 Kasım'da 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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