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Kars'taki bıçaklı "maske" kavgası güvenlik kamerasında

15.10.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'taki bıçaklı "maske" kavgası güvenlik kamerasında

Kars'ta 4 kişinin bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü araçtan indirip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım Karabekir Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, maske takmayan 4 kişinin sürücüyü araçtan indirip darbettiği görülüyor.

Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle zanlıların olay yerinden uzaklaşması da yer alıyor.

Kentte 10 Ekim'de 4 şüpheli, bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçmıştı.

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