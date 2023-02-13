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Kars’tan deprem bölgesine 91 tır yardım gönderildi

13.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’tan deprem bölgesine toplam 91 tır yardım gönderildi. Gönderilen yardımlar deprem bölgesine ulaştı.

Kars’tan deprem bölgesine 91 tır yardım gönderildi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor. Vali Öksüz’ün çağrısı üzerine harekete geçen Karslılar, deprem bölgesine yardımda bulunmak üzere adeta birbirleriyle yarıştı.

Kars Valiliği öncülüğünde deprem bölgesine depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere 1 tır soba ile birlikte 2 tır hayvan yemi, 1 tır çadır ve 5 tır konteyner gönderilirken, Kars’tan deprem bölgesine bugüne kadar toplam 91 tır yardım gönderildi.

Kars Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların yardım kolileri ise AFAD koordinasyon merkezi ile Kars Belediye Başkanlığında toplanıyor. Toplanan yardımlar daha sonra ihtiyaca göre depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars’tan kurduğumuz gönül köprüsüyle dayanışmamız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.


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