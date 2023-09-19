Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü devam ediyor

"100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü" kapsamında çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 kişilik ekip, 140 kilometrelik yürüyüşün ardından Sarıkamış ilçesine geldi.

Katılımcılar, topladıkları plastik çöpleri Sarıkamış Belediyesinin çöp kamyonuna attı.

Sarıkamış Şehitliği'nde mola veren ekip, burada şehitler için dua etti.

Uluslararası Su Elçileri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Aydıncak, yaptığı açıklamada, Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na doğru "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında plastik terörüyle mücadele kampanyasında plastik toplama etkinliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

BİR HAFTADA 9-10 KAMYON PLASTİK ÇÖPLE KARŞILAŞTILAR

Bugüne kadar yaklaşık 140 kilometre yürüdüklerini belirten Aydıncak, "Bu yolculuğumuz sırasında sadece sağ şeritten yürüdük, yaklaşık 9-10 kamyon plastik çöple karşı karşıya kaldık. Kendi aramızda da hesaplamalar yaptık. Hem sağ hem sol şeridi de düşünerek Edirne'ye kadar 250-300 civarında kamyonun plastikle dolacağını gördük." dedi.

Yollarda aşırı derecede plastik çöp olduğuna dikkati çeken Aydıncak, şunları kaydetti:

"Bu bizim için gerçekten üzüntü verici bir durum. Çünkü tek kullanımlık plastiklerle mücadelemiz kıymetli, bu plastikler eridikçe özellikle içime suyu kaynaklarını arkasından tarım topraklarımızı ve ürünlerimizi ciddi derecede kirletecek. Gelecekte insan sağlığında ciddi sorunlar olacak. Bizim bu yürüyüşümüzü herkesin desteklemesini özellikle bekliyoruz. Toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik için çok önemli, bizler çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için yürüyoruz."

****Dedesi Sarıkamış'ta şehit olmuş

Federasyonun Genel Başkan Yardımcısı Bilgehan Karaca da bugün rotanın Sarıkamış'tan geçtiğini belirterek, "Burada şehitlerimizi anmadan onlara şükranlarımızı, saygılarımızı sunmadan olmazdı. Benim şöyle bir özel durumum var. Babamın dedesi burada şehit olanlardan bir tanesi, biz de şehit torunuyuz. Ona ve bütün şehitlerimize 'siz olmasaydınız biz burada olmazdık' demek için buraya uğramak istedik. Bütün şehitlere rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Ekip daha sonra Erzurum istikametinde yoluna devam etti.

93 gün sürecek yürüyüş Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek.

