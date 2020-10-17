YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşi Sibel Yüksel’e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşi Sibel Yüksel’e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Başkan Gökhan Yüksel ile eşi Sibel Yüksel’in evde izolasyon sürecine başladıkları öğrenildi.
Kartal Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in eşi Sibel Yüksel, yapılan Covid-19 testinde sonuç pozitif çıkmıştır. Gereken tıbbi tedavisine başlanmış olup izolasyon süreci eşi ile beraber ikametgâhlarında devam etmektedir. Dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası 4 kişi hakkında suç duyurusu
Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası 4 kişi hakkında suç duyurusu
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.