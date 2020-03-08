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Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Kadınlarını geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur"

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi ve CHP Kartal İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen konferansta Kartal’da yaşayan kadınlar bir araya geldi.

Kartal Belediyesi ve CHP Kartal İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen konferansta Kartal’da yaşayan kadınlar bir araya geldi. Konferansta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur" dedi.
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal’da görev yapan mahalle muhtarları ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Prof. Dr. Serap Kiziroğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihini anlatmasıyla devam etti. CHP İstanbul Milletvekili Kadıgil ise kadınların toplumun anası olduğunu ve toplumda yaşadığı zorlukları anlattı. Düzenlenen Konferansa Kartallı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

"Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur"
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen konferansta konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "8 Mart dünya emekçi kadınlar gününüzü canı gönülden kutluyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Bizden sonra hem kıymetli hocamız hemde milletvekilimiz detaylıca kadın mücadelesini anlatacaktır sizlerle sohbet edecektir ama şunu ifade etmek istiyorum ki bir arada olunca çok güzelsiniz, bir arada kalınca haklarınızı alma konusunda çok güçlüsünüz. Kadın hakları konusunda uzun yıllar mücadele verilmiş olabilir ama onu kanunlaştıran Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle şükranla anıyoruz. Bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak Kartal Belediye Başkanı olarak hem kadın mücadelesinin yanında olduğumu belirtiyor hem de kadınların sosyal hayatın iş hayatının olması noktasında meslek edinmeleri noktasında karşılaştıkları sorunların giderilmesi için kurulan birimlerin aktif hale gelebilmesi konusunda kısacası kadının hayatını kolaylaştıran çalışmaları yaptığımızı ve daha da hızlanacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle sözlerime son vermek istiyorum. Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur. Bu yüzden kıymetlisiniz başta annem olmak üzere kıymetli nişanlım ve tüm kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
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