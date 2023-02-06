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Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı

06.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla, 18 arama-kurtarma personeli, 10 arama-kurtarma gönüllüsü, tam donanımlı 2 arama-kurtarma aracı, 1 lojistik araç ve 1 ikram aracı sabahın erken saatlerinde bölgeye sevk edildi.

Kartal Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan, Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen, 10 ilinde ise ciddi boyutta can ve mal kaybına neden olan depremde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları istikametinde arama kurtarma ekiplerini, sabahın erken saatlerinde deprem bölgesine sevk etti.
Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, deprem haberinin duyulduğu ilk saatlerde Sivil Savunma Müdürlüğü binasına gelerek, çalışmalarla alakalı bilgi aldı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatı istikametinde deprem bölgesine doğru yola çıktı. 18 arama-kurtarma personeli, 10 arama-kurtarma gönüllüsü, tam donanımlı 2 arama-kurtarma aracı, 1 lojistik araç ve 1 ikram aracı sabahın erken saatlerinde bölgeye sevk edildi.
Başkan Gökhan Yüksel, Kahramanmaraş merkezli depremle alakalı, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Kartal Belediyesi’nin tüm birimleriyle, depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Yüksel, deprem bölgesine arama kurtartma çalışmalarına katılmak için yola çıkan sivil savunma ekiplerine ise başarılar diledi.

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