YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediyesi personeli son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Belediyesi personeli son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 15:18 | Son Güncelleme

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kartal Belediyesi personeli Veli Orakçı, Kartal Belediyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Kartal Belediyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Veli Orakçı için ilk olarak Kartal Cemevi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kartal Belediyesi personeli Veli Orakçı, Kartal Belediyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal Belediyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Veli Orakçı için ilk olarak Kartal Cemevi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Veli Orakçı’nın naaşı düzenlenecek cenaze töreni sebebiyle Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası -2. kata getirildi.
Kartal Belediyesinde düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Kartal Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, merhumun yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Veli Orakçı için düzenlenen törenin ardından, cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.