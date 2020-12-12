YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarının yanında

Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarının yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ konulu genelgesi ile birlikte mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı.Belediye ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, hayvanseverlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağına takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha da artırıldı.

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ konulu genelgesi ile birlikte mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı.
Belediye ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, hayvanseverlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağına takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha da artırıldı. Kartal’ın çeşitli noktalarında mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kedi, köpek, kuş ve birçok hayvana ulaşarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Artırılan sokak hayvanlarını besleme çalışmaları, yasaklar süresince aralıksız devam edecek.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sokak hayvanları için; caddeler, bulvarlar ve ormanlık alanlar dahil olmak üzere mama ve su dağıtımı işlemlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.