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Kartal Belediyesinde korona önlemleri toplantısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.08.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ilçede bulunan esnaf odası yöneticileri ile korona salgınına karşı alınan önlemlerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı düzenledi.Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen katılan Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra; Kartal Kuaförler Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Bakkallar Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Şoförler Odası Başkan Vekili Ali Osman Boran, Kartal Pazarcılar Odası Başkan Vekili Ali Kandemir, Kartal Oto Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Demirhan, Kartal Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Ören ve Fırın İş Sendikası Kartal Temsilciliği Başkanı Yaşar Tüylüoğlu katıldı.Toplantıda pandemi süresince alınan önlemler ve ilerleyen dönemde alınacak ek tedbirler konuşuldu.

Kartal Belediyesinde korona önlemleri toplantısı

Kartal Belediyesi, ilçede bulunan esnaf odası yöneticileri ile korona salgınına karşı alınan önlemlerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı düzenledi.
Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen katılan Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra; Kartal Kuaförler Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Bakkallar Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Şoförler Odası Başkan Vekili Ali Osman Boran, Kartal Pazarcılar Odası Başkan Vekili Ali Kandemir, Kartal Oto Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Demirhan, Kartal Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Ören ve Fırın İş Sendikası Kartal Temsilciliği Başkanı Yaşar Tüylüoğlu katıldı.
Toplantıda pandemi süresince alınan önlemler ve ilerleyen dönemde alınacak ek tedbirler konuşuldu. Esnaf odaları temsilcilerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, vatandaşların salgın sebebiyle olumsuzluk yaşamaması için alınabilecek yeni önlemler üzerinde tartışıldı. Esnaf odaları temsilcileri de salgının ilk gününden itibaren halk sağlığını korumak adına birçok farklı alanda hizmetlerini artırarak çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesine teşekkür etti.

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