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Kartal Belediyesinden 19 Mayıs’ın 101’inci Yılına Özel Kutlama

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’yi başlatmasının 101.

Kartal Belediyesinden 19 Mayıs’ın 101’inci Yılına Özel Kutlama

Kartal Belediyesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yıl dönümü ile Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor.
Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda, korona virüs pandemisi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Kartallı vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti.

101 Yıllık Gurur, Kentin Sokaklarına ve Semaya Taşınacak
Gençler başta olmak üzere tüm Kartallılara 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak isteyen Kartal Belediyesi, tertiplediği etkinlikle 101 yıllık gururu, kentin sokaklarına ve semalarına taşıyacak.
Kutlamalar kapsamında tüm komşuları evlerinin balkonlarına davet eden Kartal Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri vatandaşların ayağına getirecek. 19 Mayıs Salı günü, 12.00-17.00 saatleri arasında Kartal’ın 20 mahallesini gezecek olan üstü açık otobüs ve bando takımı 101’inci yıla özel muhteşem bir konser verecek. Aynı saatlerde vosvos ve motor konvoyları ile 19 Mayıs kutlamaları, renkli görüntülere sahne olacak. Son olarak hava şartlarına bağlı olarak 3 paramotor “19 Mayıs” temalı görseller ile Kartal semalarında uçuş gerçekleştirecek.

19 Mayıs’ın 101. Yılında, 101 Satranç Sporcusuna Ödül
Öte yandan Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan gençlerin; Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Satranç Turnuvası heyecanını bu yıl da yaşayabilmeleri amacıyla başlangıç hamlesini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yapacağı online bir satranç turnuvası düzenleyecek.
19 Mayıs Salı günü www.chess.com üzerinden yapılacak satranç turnuvası için sporcular, http://istanbul.tsf.org.tr/turnuva-kayit-sistemi/19-mays-turnuvas linki üzerinden kayıt yaptırabilecek.
Ödüllü turnuva, 19 Mayıs Salı günü saat 15:00’da başlayacak. Turnuva sistemi ve temposu; İsviçre Sisteminde 13 tur ve 3+2 zaman temposunda oynanacak. Farklı kategoride yapılacak olan ve her yaş grubundan vatandaşın katılabileceği turnuva için son başvuru tarihi, 16 Mayıs Cumartesi günü, saat 18.00’dır. Ayrıntılı bilgiye http://istanbul.tsf.org.tr/turnuva-haberleri/acik-satranc-turnuvasi/2967-19-mays-atatuerkue-anma-genclik-ve-spor-bayram-online-satranc-turnuvas linkinden ulaşılabilir.

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