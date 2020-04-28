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Kartal Esnaf Odalarına belediyeden maske temini

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Virüsün çıktığı tarihten beri ilçe genelinde mücadelesini sürdüren Kartal Belediyesi, maske dağıtımına bugün de esnaf odalarıyla devam etti. Belediye ekipleri, Kartal Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnafı Odası ile Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na maske temini sağladı.
Kartal Belediyesi, Korona virüs pandemisi sürecinde artan maske talebi ile birlikte, esnaf odalarının önemli bir ihtiyacını karşılayarak maske desteğinde bulundu. Belediye ekiplerinden maskelerini alan Kartal Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnafı Odası ile Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Korona virüs salgınının etkilerini en düşük seviyeye indirmek için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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