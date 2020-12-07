Kartal Gölü nerede ? Denizli Beyağaç Kartal Gölü nasıl gidilir?

Kartal Gölü ve çevresindeki 1300 yıllık anıt karaçamların bulunduğu orman, görsel şölen sunuyor. Ortalama 750-800 yaşındaki karaçam ormanı ile Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilen Kartal Gölü ve çevresi, nadir orman ekosistemine sahip.

Doğal güzelliğin bozulmadan korunmasının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için koruma altına alınan, Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanının bulunduğu 1903 rakımlı göl ve çevresindeki 1500 hektar alan, zengin bitki florası ile ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

KARTAL GÖLÜ NEREDE?

Kartal Gölü Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunuyor. İlçenin güneyinde 2 bin 295 rakımlı Çiçekbaba Dağı'nın kuzeye bakan yamacında buzul vadisinde oluşmuş moren set gölü ile çevresi, biyoçeşitliliği ile dikkati çekiyor.

KARTAL GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Denizli Muğla Karayolu takip edilerek Kale İlçesine gelinir. Kale ilçesi'nin doğu kısmından ayrılan yol 33 km takip edilerek Beyağaç İlçesi'ne gelinir. Kartal Gölü ve Tabiatı koruma Alanı Beyağaç İlçesinin 18 km güneyindeki Çiçekbaba dağının zirvesinin kuzeye bakan yamacında yer alır. Denizli ve Kale İlçesinden Beyağaç İlçesine kadar minibüs ile ulaşım vardır.