Kartal helikopterin görevi sona erdi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan ve Milas’ta konuşlu dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip ve bu yıl ülkemizde orman yangınlarıyla mücadelede ilk kez kullanılan Kartal Helikopter kodlu MI-26 tipi yangın söndürme helikopterinin görevi sona erdi.

Milas Denizcik Orman Deposu yanında kendisi için özel hazırlanan pistte 1 Temmuz itibariyle göreve başlayan Kartal Helikopterin bu yılki görev süresi 15 Ekim tarihi itibariyle sona erdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde çıkan orman yangınlarının yanında Antalya, İzmir, Çanakkale, Kastamonu, Zonguldak, Adana ve son olarak Hatay’da meydana gelen orman yangınlarında da görev yapan Kartal Helikopter, görev süresinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz hafta sonu bölgeden ayrıldı. Rusya’dan kiralanan ve Temmuz ayı başında göreve başlayan Kartal Helikopter 11 yabancı personel ve 1 Türk pilot olmak üzere 12 personelle görev yaptı. 15 ton su atma kapasitesine sahip Kartal Helikopterin orman yangınlarındaki performansı tam not aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Milas’ta konuşlu Kartal Helikopter personelini orman yangınlarında göstermiş oldukları başarılı ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Dünyanın en büyük helikopter unvanına sahip Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopteri bu yıl ülkemizde ilk kez orman yangınlarıyla mücadelede kullanıldı. Genel Müdürlüğümüzce kiralanıp Bölge Müdürlüğümüz emrinde Milas’ta konuşlandırılan ve ‘Kartal Helikopter” koduyla uçan bu yangın söndürme helikopteri yangınlarda çok başarılı performans gösterdi” dedi.

