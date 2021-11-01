SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Kartal'ın Lisbon kadrosu açıklandı! 5 eksik

Kartal'ın Lisbon kadrosu açıklandı! 5 eksik

01.11.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rosier, Vida, Pjanic, N'Koudou, Kenan Karaman, Batshuayi ve UEFA listesinde bulunmayan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Sporting maçı kadrosuna alınmadı.

Kartal'ın Lisbon kadrosu açıklandı! 5 eksik
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 4. grup maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş kadrosunda 5 eksik olduğu duyuruldu. Rosier, N'Koudou, Batshuay, Pjanic ile birlikte sol baldırında ağrıları devam eden Domagoj Vida'nın da kadroda olmadığı bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır." denildi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

011635776502

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına Rus hakemSporting Lizbon-Beşiktaş maçına Rus hakem
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

Sosyal medyadan liste paylaşıp duyurdu: Alkole zam geldi

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Yılın olayı! Men edildiler

Yılın olayı! Men edildiler

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Herkes şokta! Kararını verdi

Herkes şokta! Kararını verdi

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.