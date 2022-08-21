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Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu

21.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dragos'ta, vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri tespit edilen sarı renkli plastiğe sarılı el bombası SAS komandolarınca etkisiz hale getirilecek

İSTANBUL (AA) - Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandolarınca etkisiz hale getirilecek.

Alınan bilgilere göre, sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sahile güvenlik kordonu çekerek, vatandaşları buradan uzaklaştırdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ihbarın doğru olduğunu belirledikten sonra el bombasının yerini fotoğrafladı.

Olay yerine sevk edilen SAS komandolarının çalışması sonucunda bombanın etkisiz hale getirileceği öğrenildi.

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Dalgıç el bombası tespit

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