Kartal’da 65 bin ton asfalt serimi gerçekleşti

Kartal Belediyesi, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)’nin ortak çalışmaları ile altyapısı baştan aşağı yenilenerek 25 yıllık sorunu tarih olan Kartal’ı, yaşanabilir modern bir kent haline getirme çalışmaları, üst yapı hizmetleri ile devam ediyor. Kentin üst yapısına yönelik başlatılan yoğun çalışmalar kapsamında bugüne kadar 65 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İBB ve İSKİ ortaklığı ile şimdiye kadar yapılmış olan en büyük altyapı atılımlarından birine sahne olan Kartal’ın, şimdi de üst yapısı baştan aşağı yenileniyor. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlattığı üst yapı çalışmalarını da yoğun bir tempoda gerçekleştiriyor. Buna göre Başkan Gökhan Yüksel’in seçim döneminde asfalt sorununu çözmeye söz verdiği Hürriyet, Cevizli ve Orhantepe Mahalleleri başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktası, asfalt serim çalışmaları ile yepyeni ve modern görünümlerine kavuştu. Söz konusu mahallelerle birlikte Kartal’da bugüne kadar 65 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Asfalt çalışmaları kapsamında; Hürriyet Mahallesi’nde 14.210 ton, Orhantepe’de 5.100, Cevizli’de 3.700 ton asfalt serimi yapılırken; Yakacık Çarşı’da 3.400, Esentepe’de 2.150, Kordonboyu’nda 1.800, Soğanlık Yeni Mahalle’de 4.000, Uğur Mumcu’da 4.800, Cumhuriyet Mahallesi’nde 4.150, Çavuşoğlu’nda 2.700, Yunus’ta 1.600, Karlıktepe’de 2.350, Gümüşpınar’da 1.100, Atalar’da 2.850, Petrol İş’te 5.500, Soğanlık Orta Mahalle’de 2.000, Yakacık Yeni Mahalle’de 1.100, Topselvi’de 1.400 ve Yukarı Mahalle’de 1.000 ton asfalt serimi gerçekleşti.

“Komşularımıza verdiğimiz sözü tuttuk”

Yapılan program çerçevesinde diğer mahallelerde de asfalt serimi yapılacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, yıl sonuna kadar 20 mahallede yüzlerce sokak ve caddenin daha program dâhilinde asfaltlanacağını söyledi. Başkan Gökhan Yüksel, komşularının taleplerinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü, “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kartal’ın 25 yıllık altyapı sorununu çözdük, yağışlarda özellikle Kartal Merkez esnafının kanayan yarası olan su taşkınları tarih oldu. Geçtiğimiz günlerde kendini gösteren aşırı yağışlara rağmen cadde ve sokaklarımızda tam da görmek istediğimiz manzaralar hâkimdi. Bu da tüm yıl süren çalışmaların bir karşılığı olarak bizleri oldukça memnun etti. Altyapı çalışmalarımızın akabinde komşularımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak, güzel ilçemize daha modern bir görünüm kazandırmak amacıyla asfalt serim ve onarım çalışmalarımıza odaklandık. Özellikle Hürriyet, Cevizli ve Orhantepe Mahallesi’ndeki komşularımıza sözümüz vardı, o sözü yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. Şu ana kadar 65 bin ton asfalt ile cadde ve sokaklarımızı yeniledik, söz konusu çalışmalarımıza yıl sonuna kadar program dâhilinde devam edeceğiz.”

