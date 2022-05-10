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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolunda Maltepe yönüne giden E. V. idaresindeki 34 BSV 555 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi bağlantı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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