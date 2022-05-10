Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolunda Maltepe yönüne giden E. V. idaresindeki 34 BSV 555 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi bağlantı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz