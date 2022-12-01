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Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada

01.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da hatlı minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Camları tuzla buz olan ve kapısı sökülen minibüs içerisinde yolculuk eden 3 kişi hafif yaralandı.

Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan geçtiği esnada kazayı gören bir vatandaş ise sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, Emre Yılmaz kontrolündeki 34 M 4392 plakalı hatlı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sokak içerisinden çıkan Murat Cebeci hakimiyetindeki 34 GH 3285 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. İçerisi yolcu dolu minibüsün camları çarpışmanın etkisiyle patladı. Olay sonrası yolcular panikle minibüsü boşalttı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan kazayı gören bir vatandaş sürücülere ‘yazıklar olsun’ diyerek tepki gösterdi. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.

“BETON MİKSERİ TAM GAZ GELDİ”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Emre Yılmaz, “Biz caddeden ilerlerken beton mikseri tam gaz geldi. Üzerimize doğru geldiğini fark ettim. Kaçmaya çalıştım ama olmadı. Kaza öncesi korna çalarak uyarmama rağmen tam gaz geldi” dedi.

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