Kartal'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında "Savaş Eserleri Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yaklaşık 1000 eserin yer aldığı "Savaş Eserleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal'da anma programları, ilçe meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, Kartal Belediyesinin ev sahipliğinde, Seyit Ahmet Sılay'ın koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan "Savaş Eserleri Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası'nda açılan sergide, Çanakkale Muharebeleri'nde kullanılmış, gerek Türk ordusu gerekse İtilaf Devletleri askerlerinin silah, mühimmat, kişisel eşya, mektup, günlük ve hatıratı yaklaşık 1000 eser ziyaretçilerle buluştu.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü, koleksiyoner Sılay'ın eşliğinde sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Başkan Yüksel, sergi alanında yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'ni iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Atalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz savaşarak ülkeyi kurtarıyorlar. Dolayısıyla orada on binlerce anı, on binlerce hikaye var. Sergiyi gezdiğimizde, kullandıkları aletlerden, yemek yedikleri malzemelere kadar, orada yaşanan tüm duyguları şu an burada hissedebiliyoruz. O dönemin zor şartlarında, bir olmayı, beraber olmayı ve vatanı savunmayı hep birlikte yaşıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu zor şartlarda orduyu bir araya getirmesi ve onun mücadelesinin örneklerini de görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizin ruhu şad olsun diyoruz."

Seyit Ahmet Sılay ise bugün alınan her nefesin, Çanakkale’de verilmiş son nefes sayesinde olduğunu dile getirerek, "Bu topraklar için bedel ödemiş atalarımıza kayıtsız kalma lüksü yok bizim gençlerimizin. Biz onlara bu bilinci veriyoruz. Kartal Belediyesine ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin sonunda, Başkan Yüksel, büyük dedesi Çanakkale Savaşları'nda imamlık yapan Kartal Belediyesi eski dönem meclis üyesi Filiz Dereci Elibol ile bir araya geldi. Dedesi Mustafa Memduh Efendi'nin, Teğmen İbrahim Naci'nin şehadetini günlüğünün son sayfasına işlediğini ve sergide günlüğün de sergilendiğini anlatan Elibol, Başkan Yüksel'e büyük dedesinden kalma madalyayı tanıttı.

Savaş Eserleri Sergisi, 18 Nisan'a kadar açık kalacak.

