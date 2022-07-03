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Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı

03.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı

Kartal'da çatısında çökme oluşan apartman boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çatısında çökme meydana gelen 8 katlı apartman tedbiren boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta bulunan 8 katlı Onur Apartmanı'nın çatısında çökme meydana geldi.

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri çatıdan yere düşen parçaları fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri 15 daireli binayı geçici olarak boşalttı.

Uzman ekiplerin yapacakları teknik incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Öte yandan apartmanın yıkılıp yeniden yapılması için daha önce müteahhit firmalarından teklif alındığı, fakat bazı sakinlerin onay vermemesi nedeniyle henüz binada dönüşümün gerçekleşemediği öğrenildi.

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