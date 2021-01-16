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Kartal’da çocuk istismarını önlemeye yönelik önemli iş birliği

16.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Kartal’da çocuk istismarını önlemeye yönelik önemli iş birliği

Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalanıyor.Bilimin, sanatın ve kültürel faaliyetlerin merkezinde bir çocuk eğitiminin erken yaşta başlatılabilmesi için; her yaştan çocuğun kendi mahallesinde gidebileceği “kreşler sistemi” tasarlayan ve 15 kreş ile 10 yıldır Türkiye’nin öncüsü olan Kartal Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile iş birliği yaparak çocuk istismarına karşı dernekle birlikte mücadele edecek.Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan’ın katılımı ile 19 Ocak Salı günü, saat 14.00’da düzenlenecek tören, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.İmzalanacak olan protokol kapsamında Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında Kartal’da çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecek.Söz konusu iş birliği çerçevesinde çocuk istismarı ile mücadelenin geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuk istismarlarını önlemeye yönelik her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, “Kurumumuzun vizyonunun bir neticesi ve çocuklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak açtığımız 15 kreş ile bir yandan çocuklarımızın nitelikli eğitimini desteklerken bir yandan da annelerin sosyal ve iş hayatında özgürce var olabilmelerini sağlıyoruz.

Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında çocuk istismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla protokol imzalanıyor.
Bilimin, sanatın ve kültürel faaliyetlerin merkezinde bir çocuk eğitiminin erken yaşta başlatılabilmesi için; her yaştan çocuğun kendi mahallesinde gidebileceği “kreşler sistemi” tasarlayan ve 15 kreş ile 10 yıldır Türkiye’nin öncüsü olan Kartal Belediyesi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile iş birliği yaparak çocuk istismarına karşı dernekle birlikte mücadele edecek.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan’ın katılımı ile 19 Ocak Salı günü, saat 14.00’da düzenlenecek tören, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İmzalanacak olan protokol kapsamında Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında Kartal’da çeşitli eğitim seminerleri, sempozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecek.
Söz konusu iş birliği çerçevesinde çocuk istismarı ile mücadelenin geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuk istismarlarını önlemeye yönelik her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, “Kurumumuzun vizyonunun bir neticesi ve çocuklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak açtığımız 15 kreş ile bir yandan çocuklarımızın nitelikli eğitimini desteklerken bir yandan da annelerin sosyal ve iş hayatında özgürce var olabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız güzel ilçemizi çocuklar, kadınlar, özel gereksinimli bireyler ve yaş almış değerlerimiz için daha güvenli, yaşanabilir ve elverişli kılmak. Bu noktada çalışmalarımıza kesintisiz devam ederken, bu çalışmalarımıza katkıda bulunacak her türlü iş birliğine ve dayanışmaya da açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Saadet öğretmenimizin vermiş olduğu mücadeleyi takdir ediyor ‘Çocuklar Konuşacak, Kartal Belediyesi ve UCİM yanlarında olacak’ diyorum” şeklinde konuştu.

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