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  4. Kartal'da hastanenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da hastanenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü

20.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kartal'da hastanenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, hastanenin eksi 2. katında bulunan kapalı otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobilde hasara neden olan yangın esnasında otoparkın üstünde bulunan çocuk acil bölümündeki hastalar ve yakınları da binadan çıkarılarak bahçeye alındı.

Ekiplerin otoparktaki dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

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