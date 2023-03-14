Kartal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sahil yolunda Maltepe istikametine ilerleyen E.K. idaresindeki 01 AEK 891 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta Ö.K'nin kullandığı 34 AİM 075 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç refüje savrulurken, 34 AİM 075 plakalı otomobilin çarptığı trafik ışıklarının bulunduğu direk devrildi.

Kazada sürücülerden E.K. ile diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

