Kartal'da kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan otomobilde ve çarptığı 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, sahil bağlantı yolunda Pendik istikametine giden 34 TJ 0846 plakalı otomobil, önce 60 HP 519 plakalı hafif ticari araca, ardından park halindeki 34 DCE 989, 34 HB 9765 ve 34 YN 7414 plakalı araçlara çarptı.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.



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