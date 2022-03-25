YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

25.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yakacık Yeni Mahalle'de Yusuf C'nin kullandığı, çalışır vaziyette park halinde duran 34 RY 9813 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıKayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen: "Şampiyonluk şarkıları söyleyelim"
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:53
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:48
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.