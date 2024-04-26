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  4. Kartal’da ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Kartal’da ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

İHA İHA
26.04.2024 15:48
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Kartal’da hafriyat kamyonunun dorsesi altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Aile, ihmal olup olmadığının araştırılması için suç duyurusunda bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Kartal, Tekel Caddesi’ndeki bir şantiyede meydana gelmişti. İş kazasında, 24 ABB 516 plakalı hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı esnada dorsesi yan yatmış ve işçilerin kaldığı bölümün üstüne devrilmişti. Kazada, Sait Ceylancı (51) isimli işçi hayatını kaybetmişti. Haber verilmesi üzerine kamyon dorsesinin altında kalan Ceylancı itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılmıştı.
Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ceylan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yakınları tarafından alınan cenaze, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Van’ın Özalp ilçesine götürüldü.

Yaşanan kaza nedeniyle ihmal olduğunu ileri süren Sait Ceylancı’nın yeğeni Sedat Ceylancı, “Olay amcam dinlenme esnasında konteynırdayken, hafriyat kamyonu dorsesiyle birlikte üstüne devriliyor. Orada olay yerine gittiğimizde, herhangi bir iş sağlığı güvenliği alınmamıştı. Hafriyat çalışması yapılırken bayrak yok, yaşam alanı bina dibine konulmuş. Normalde konteynerin bina dibinden uzak olması gerekiyor. En az 25-30 metre dış tarafa konulması gerekiyor. Çalışma alanına barınma alanı konulmuş. İhmal olduğunu düşünüyoruz ve araştırılmasını istiyoruz” dedi.

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