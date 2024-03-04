YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı

Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İHA İHA
04.03.2024 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Orhantepe Mahallesi’nde 21 Kasım 2023 tarihinde saat 02.15 sıralarında sokak üzerinde yürüyen Yavuz P. isimli şahıs silahla vurularak öldürülmüştü. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Y.A. (21), M.Y.K(25) ve A.A.A.(22) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.A. hakkında 7 suç kaydı, M.Y.K. hakkında 3 suç kaydı ve A.A.A hakkında 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli 3 şahsın sokak üzerinde maktul şahsa ateş ederek yaraladıkları ve motosiklete binerek olay yerinden firar ettikleri tespit edildi. olay yerinden mağdur şahsa ait olduğu değerlendirilen 1 adet greepzone ibareli 9 mm ruhsatsız tabanca ile 22 adet kovan elde edildi. Çalışmaların devamında, bahse konu öldürme olayının alacak verecek kaynaklı meydana gelmiş olduğu değerlendirildi, firari şüphelilerden A. Ş. A. ve M. Y.K. isimli 2 şahıs olaydan sonra Trabzon ve Sakarya illerinde yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Devam eden çalışmalar sonucu firari şüphelilerden Y.A. isimli şahıs 3 Mart’ta Kartal’da bulunan bir ikamette yakalandı. Ayrıca ikamette bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olduğu anlaşılan 4 şahıs da yakalanarak gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi. İkamette yapılan aramada; 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli Y. A. isimli şahıs, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyorAdıyaman’da konservatuarda sanatla iç içe nesiller yetiştiriyor
1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı
Bilecik’te Yeşilay Haftası kutlandıBilecik’te Yeşilay Haftası kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Kartal

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Buket eczanesi
Bakirkoy
Yildiz eczanesi
Besiktas
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
Şifa eczanesi
Bahcelievler
Referans eczanesi
Bagcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.