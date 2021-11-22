Kartal'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 06 FJH 29 plakalı otomobil, Kartal Tem bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünün kaybederek beton bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Mustafa T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle Tem bağlantı yolu Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

