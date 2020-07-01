Kartal'dan Çınarcık'a 10 saatte yüzdüler

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan kulaç atmaya başlayan yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova'nın Çınarcık ilçesine ulaştı.

Kartal Dragos Sahili'nden hareket eden yüzücüler, yaklaşık 28 kilometrelik parkuru 10 saatte tamamladı.

Gözetmenliklerini emekli SAT Komandosu Namık Ekin ve İrfan Hattaoğlu'nun yaptığı yüzücüler, etkinliği Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi sahilinde alkışlarla sonlandırdı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'da ve Irak, Suriye gibi sınır ötesi bölgelerde görev başında olan Mehmetçiğe destek amacıyla yüzdüklerini belirterek, "Onların arkasında desteğimiz. Onları çok seviyoruz ve vatan onlarla beraber güzel." dedi.

Seven ise "Kulacım kadar uzağımdasın." sloganıyla yola çıkarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile farklı bir köprü kurduklarını anlattı.

Asıl amaçlarının, Mersin'den Kıbrıs'a doğru yüzmek olduğunu aktaran Seven, "Bugün onun bir simülasyonunu yaptık. Hatalarımızı gördük. Hepsini tamamlayacağız. Titizlikle projemizi hazırlıyoruz. Mükemmel bir ekibiz ve ekibim bana müthiş bir güç veriyor." diye konuştu.