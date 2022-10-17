KartalDernek Başkanı Kayacık, "Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi"ni değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KartalDernek) Başkanı Mahmut Kayacık, "Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi"nin gelecek yıllarda da devamının geleceğini belirterek, "Gelenekselleşen, hem okulumuza hem ülkemize değer katacak bir etkinlik olmaya da aday gözüküyor." dedi.

Kayacık, KartalDernek tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki gün süren zirveye ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından birinin girişimcilik ve inovasyon tarafında atılacak adımlar olduğunu söyledi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de ülkenin önemli okullarından biri olduğunu belirten Kayacık, bu çerçevede hem mezunlarının hem de mensuplarının girişimcilik ve inovasyon alanındaki ilgilerini bir fırsata dönüştürmeyi ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle birlikte girişimcilik ve inovasyon alanında yapılması planlanan bilgi, tecrübe ve duygu aktarımı gibi konulara eğilmek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, okulun mezunlar derneği olarak hazırladıkları iki günlük programı, buradan mezun olan, şu anda üniversitede okuyan ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren gençlerin koordine ettiklerini, programın içeriğinden tasarımına, videolarından konuk katılımcıların kimler olması gerektiğine dair önemli kararların hepsine gençlerin karar verdiğini anlatan Kayacık, dernek olarak sadece onlara karşılaştıkları problemlerin çözümünde destek olduklarını kaydetti.

Mahmut Kayacık, dünyada son dönemdeki teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla devam ettiğini ifade ederek, zirveyi düzenlemedeki temel amaçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemiz de özellikle son 10 yıllık periyotta teknoloji alanında da ciddi hamlelere imza attı. Bugün itibarıyla baktığımızda 4 'Turcorn', diğer adıyla 'Unicorn', 2 de 'Decacorn' olmak üzere teknoloji alanında büyük yatırımlar almış, Türkiye'den çıkmış girişimler söz konusu. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Demografik yapımız bu ve buna benzer fırsatları değerlendirmek için bize önemli fırsatlar sunuyor. Bulunduğumuz coğrafi konum hakeza. Eğitimli bir nüfusumuz var. Birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla ilköğretimde, lisede, üniversitede öğrencimiz var. Dolayısıyla bizim aslında en önemli kaynağımız insan kaynakları. Buradaki genç insan kaynağının da özellikle girişimcilik ve teknoloji tarafında inovasyon noktasındaki konuları yakından takip edebilmesine yönelik böyle bir etkinlik düzenleyelim istedik."

- "Kapsayıcı, verimli ve herkesin kendine dersler çıkardığı bir etkinlikti"

Zirvenin gençleri motive ettiğini, ileriye yönelik girişimcilik ve inovasyon konularındaki heyecanlarını artırdığını gözlemlediklerini dile getiren Kayacık, etkinliğin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşma yaptığını belirtti.

Bakan Varank'ın, Türkiye'de girişimcilik ve inovasyon alanında atılan adımları, gelinen noktadaki hususları anlattığına, gençlere bu anlamda önemli bir ufuk çizdiğine dikkati çeken Kayacık, ayrıca zirvede, 5G, yapay zeka, makine, siber güvenlik ile girişimlerde dikkat edilmesi gerekenler gibi birçok konuda alanında uzman ve deneyimli kişilerce bilgi aktarımı olduğunu ifade etti.

Mahmut Kayacık, gençlerin etkinliği yakinen takip ettiğini ve toplantıdan sonra katılımcılara akıllarına takılan soruları sorup fikirlerini aldıklarını, zirvenin son sürpriz konuşmacısının da Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli liderlerinden, gençlerin kendine rol model belirlediği, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar olduğunu kaydetti.

Bayraktar'ın sunumunda ele aldığı başlıklara ilişkin değerlendirme de yapan Kayacık, "Sunumunda, teknolojik gelişmelere sadece işin maddi ve teknoloji boyutuyla değil, işin özellikle ahlaki, etik, manevi boyutunu da dikkate alacak ve üretilen teknolojinin ne olduğundan ziyade nasıl bir teknoloji olması ve neye hizmet etmesi gerektiği, gençlerin olaya sadece bir teknolojik gelişim değil, geliştirdikleri teknolojinin de nasıl bir etki yaratacağı, içinde bulunduğu cemiyete, ülkeye, insanlığa nasıl faydalı olması gerektiği konusunda da önemli hususların altını çizdi. Bu anlamda çok kapsayıcı, verimli, herkesin keyif aldığı ve kendine dersler çıkardığı bir etkinlik oldu." diye konuştu.

- "Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, girişimcilik ve inovasyon tarafında hayata geçirmelerini istiyoruz"

Mahmut Kayacık, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1000 metrekareden oluşan, okulun mezunları ve mensuplarının bağışlarıyla hayata geçen ve geçen yıl devreye alınan bir bilim üssü bulunduğunu anlattı.

Birçok üniversiteyle yarışabilecek düzeyde olan üssün, Ar-Ge, kimya ve biyoloji laboratuvarları, amfiler ve robotik çerçevede faaliyetlerin hayata geçirilebileceği imkanların olduğu bir alan olduğuna değinen Kayacık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin burada öğrendikleri bilgileri, özellikle girişimcilik ve inovasyon tarafında hayata geçirmelerini ve bu döngüyü sağlamalarını istiyoruz. Burada, okulumuzdan mezun, şu anda üniversitede okuyan ya da iş hayatında olan arkadaşlarımız halihazırda okuyan öğrenci arkadaşlarımıza mentorlük yapıyorlar. Bir araya geliyorlar, projeleri konusunda nasıl ilerleyebilirler, bu süreci nasıl yönetebilirler, ona bakıyorlar. Bunun yanında bilim üssümüzün, bölge ve bulunduğu ilçede bu konuda ders ve atölyelerden faydalanmak isteyenlere de kapısı açık. Buradan hareketle, 'Elimizde böyle bir bilim üssü var. Bunu girişimcilik ve inovasyon zirvesine dönüştürelim, bu zirvede alanında başarılı olmuş, rol model alabilecekleri kişileri davet edelim. Hem nasıl başarılı olundu, başarısızlıklardan nasıl ders çıkardılar, girişimlerini hayata geçirirken ne gibi sorunlarla karşılaştılar ve başarıya ulaşırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi gerekli tecrübe ve bilgi aktarımı olsun' istedik. Bu ilkiydi. Çıtayı çok yüksekten açmış olduk. Bundan sonra Zirve Kartal'ın önümüzdeki yıllarda da devamı gelecek. Gelenekselleşen, hem okulumuza hem ülkemize değer katacak bir etkinlik olmaya da aday gözüküyor."

- "Fikirlerini hayata geçirebilmek için imkanları değerlendirmeliler"

KartalDernek Başkanı Kayacık, Türkiye'nin en büyük ekonomiler içinde yer alması noktasında teknolojik gelişimlerin ön plana çıktığını, bu anlamda girişimcilik ve inovasyonun kendileri için önemli bir alan olduğunun altını çizdi.

Bu noktada ülkede özellikle başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların inanılmaz teşvik, destek ve yönlendirmelerinin olduğunu vurgulayan Kayacık, "Bu imkan ve fırsatlardan faydalanıp, girişimcilik ve inovasyon noktasında akıllarına gelen fikirleri hayata geçirebilmek için bu imkanları değerlendirmelerini istiyorum. Girişimcilik sadece gençler için değil herkes için hayata geçirilebilecek ve varsa bir fikirleri bunları fikirden ürüne, üründen şirkete kadar geçirecek, bu adımları takip edebilecekleri de bir alan. Bu alanın, ülke olarak üzerinde durmamız, çalışmamız gereken ve bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bir alan olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



