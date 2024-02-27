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Kartalkaya en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü kayak merkezi oldu

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27.02.2024 10:59
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 167 santimetreyle Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar kalınlığı 167 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığının ölçüldüğü Kartalkaya'yı, 161 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi ve 140 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi izledi.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi yüzde 60, hafta sonunda ise yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

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