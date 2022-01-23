YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor

23.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalınlığının iki metreyi aştığı Kartalkaya'da otellerde doluluk yüzde 80-90 oranlarına ulaştı

Yarıyıl tatili dolayısıyla Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, sömestir tatilinin başlamasıyla yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Doruk Kaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, son yılların en güzel karının yağdığını belirterek, "Doluluk oranımız yüzde 80 ile 90 oranında. Kayak merkezinde bulunan tüm pistlerimiz açık durumda. Kayak merkezine ulaşım anlamında sorun yaşanmamakta." diye konuştu.

Ekipler, kayak merkezi yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Bolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

Bolu Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:04
Öğle
13:10
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:29
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.