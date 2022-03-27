YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor

Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor

27.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartalkaya'ya gelenler tatillerinin keyfini kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne hafta sonu akın eden ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak tatil keyfi yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Günübirlik ya da konaklamak için Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'ya gelen tatilciler, aralıklarla etkili olan kar yağışı altında toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

Kayak öğrenmeye yeni başlayan çocuklar da hocaları gözetiminde çalıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramıMardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandıAmasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bolu Namaz Vakitleri 27 Mart Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:39
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.