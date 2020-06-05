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Kartepe Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelede vatandaşları yalnız bırakmayan Kartepe Belediyesi, pandemi sürecinde 325 bin maske dağıttı.Kartepe’de korona virüsle mücadele Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde devam ediyor.

Korona virüsle mücadelede vatandaşları yalnız bırakmayan Kartepe Belediyesi, pandemi sürecinde 325 bin maske dağıttı.
Kartepe’de korona virüsle mücadele Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde devam ediyor. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde belediye ekipleri gereken tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulduğundan bu yana örnek projelere imza atan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, korona virüs sürecinde mesai mefhumu gözetmeden 65 yaş üstü vatandaşlar dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların istek ve taleplerine cevap verdi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Verilen izinlerle kısa süreli olarak sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların ihtiyaçlarına Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından anında cevap veriliyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın yakından takip ettiği maske seferberliğinde Kartepe genelinde nüfusun iki katı maske dağıtıldı. Maske üretiminde önemli bir sorumluluk alan Kartepe Belediyesi, günde 6 bin maske üretim kapasitesiyle çalışarak, bugüne kadar yaklaşık 325 bin maske dağıttı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 bin adet hijyen paketi, Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından Kartepe’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtıldı. Belediye marifetiyle üretilen maskeler, kamu kurumları, taksi durakları, Emniyet güvenlik noktaları ve pazar yerleri gibi genel ortak kullanım alanlarında vatandaşlara dağıtılırken, haftalık 10 binden fazla maske de mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere 32 mahalle muhtarına ulaştırıldı.
Kartepe genelinde görev yapan sağlıkçılara 2 bin 892 paket ara öğün, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 bin 188 gıda kolisi, 8 bin 936 öğün sıcak yemek, 3 bin 935 adet ekmek dağıtımını yapıldı Evde Bakım Hizmeti ekipleri tarafından ilçe sınırlarında bulunan kimsesiz, felçli ya da 65 yaş üzeri hasta ve yaşlılara bin 499 enjeksiyon, tansiyon, şeker ölçümü, pansuman ve serum takılması gibi ayakta tedavi doktor gerektirmeyen sağlık hizmeti verilirken, günlük olarak ilaç, alış-veriş, fatura ödeme, maaş çekimleri gibi ihtiyaçlardan bin 154 istek ve talep karşılandı.
İlçede virüsle mücadelenin süreceğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 salgını sürecinde bakanlıklarımız tarafından gönderilen genelgeler eksiksiz bir şekilde Kartepe genelinde uygulandı. Bu süreçte ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olarak örnek bir çalışma sergilediler. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci ile birlikte genelgeler uygulanırken, hizmetlerimize de hızlanarak ve ivme kazanarak devam edeceğiz. Her zaman milletimizin hizmetkarıyız” dedi.

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Yatsı
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Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Nazar Eczanesi
Golcuk
Duru Eczanesi
Darica
Kemal Eczanesi
Gebze
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Cayirova
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