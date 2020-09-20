Kartepe İlçe Müftülüğü yeni yerinde

Kartepe İlçe Müftülüğü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla tahsis edilen yeni adresine taşındı.

Kartepe Kent Merkezi’nin belirlenmesi sonrasında Kartepe Kaymakamlığı şimdiki yerine taşındı. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının yapılması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bütün belediye birimlerini yeni binada topladı. Bu karar sonrasında Kartepe Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hizmet verdiği eski Kaymakamlık binasındaki yer boşaldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hizmet verdiği eski Kaymakamlık binası, Kartepe İlçe Müftülüğüne tahsis edildi. Bina içerisinde gerekli tadilat çalışmalarının tamamlanması sonrasında Kartepe İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı. Başkan Kocaman, Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Müftüsü Sinan Cihan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün’ü yeni hizmet binasında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Nurgün, “Buranın bizlere tahsis edilmesinde Kaymakamımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. İlçemize yakışan bir müftülük binası olmuştur. Kartepemizin çok önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu” dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Kocaman ise “İlçe Müftülüğümüze yakışan bir bina oldu. Burada güzel hizmetlere imza atılacaktır. Bizler her zaman destek olacağız. Buranın oluşmasında herkesin emeği geçmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. İl Müftüsü Sinan Cihan da “Kartepe İlçe Müftülüğümüz yeni yerine taşındı. Bizlere verilen desteğe teşekkür ediyorum. Bina çok güzel olmuştur. Müftülük çalışmalarımız ve Kartepeli vatandaşlarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Son olarak konuşan Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar de “Kartepe ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlçe olma yolunda bir çok birimimizin kurumsal kimliğine kavuşması gerekiyor. Buranın oluşmasında emeği geçenlere başta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



